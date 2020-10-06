الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ترويع عاطل أهالي ميامي مستخدما كلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو ترويع أحد الأشخاص للمواطنين مستخدما كلبه. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض "سيف" وبصحبته حيوان "كلب" يقوم بالصياح وسب المارة بأحد الشوارع بمنطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية. توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد الشخص مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية – له معلومات جنائية). أمكن ضبط المتهم والكلب والسلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاربه الواقعة؛ لوجود خلافات مع آخرين بالمنطقة محل سكنه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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