شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أولى جلسات «السلم والأمن الأفريقي» برئاسة مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت أولى جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء، تحت الرئاسة المصرية للمجلس لشهر أكتوبر حيث ترأس السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جلسة مفتوحة لإحياء الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٢٥ حول أجندة المرأة والسلم والأمن وذلك بمُشاركة المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة والسلم والأمن وعدد من الشركاء الدوليين والمُنظمات الأممية ومنظمات المرأة بأفريقيا.

وأكد السفير أسامة عبدالخالق على خصوصية الجلسة على ضوء تزامنها مع الذكرى العشرين لاعتماد القرار 1325 والذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل بكين وما يُتيحه ذلك من فُرصة للإطلاع على التقدم المُحرز وكذا التحديات التي تُواجه التنفيذ خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشار المندوب الدائم المصري إلى الدور الأفريقي الرائد في قيادة وتنفيذ أجندة 1325 عبر دور ناميبيا في صياغة هذا القرار التاريخي، واعتماد المجلس مُنذ عامين للإطار القاري للتقارير والنتائج، وتعيين مبعوثة خاصة، واستحداث برنامج مُتخصص بالمُفوضية للنوع والسلم والأمن، وتأسيس شبكة الوسيطات الأفريقيات FEMWISE، وإلى قيام ما يقرُب من 30 دولة أفريقية بإعداد خطط عملها الوطنية لتنفيذ القرار الأممي.

وأكد السفير أسامة عبدالخالق على أهمية المنظور القاري والإقليمي إتصالاً بتنفيذ الأجندة الدولية للمرأة والسلم والأمن، وكذلك أهمية هذه الأجندة بالنسبة للسياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات وأنشطتها التنفيذية المُرتقبة عبر مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة. وطالب بالتركيز على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية والقارية، وأن تكون هذه النقطة محل اهتمام الإستراتيجية الجديدة للأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين والدراسة العالمية للمرأة والسلم والأمن واستراتيجية لجنة بناء السلام للنوع.

وشدد عبدالخالق على ضرورة مُواصلة الدعم المُقدم لشبكات الوسيطات وصانعات السلام الأفريقيات، وعلى أهمية الحفاظ على التوازن في تنفيذ العناصر الرئيسية الأربعة للأجندة وضمان احترام الملكية الوطنية والخصوصيات الثقافية والمُجتمعية للدول التي تشهد صراعات مُسلحة أو في طور الخُروج منها.

واستعرض السفير المصري للمجلس أبرز الإسهامات المصرية في تنفيذ الأجندة الأممية والأُطر القارية ذات الصلة مُنوهاً ببدء مصر في إعداد خطة عملها الوطنية في يُونيو الماضي، وبالتدريب الذي يتم تقديمه للعناصر المصرية المُشاركة بقوات حفظ السلام حول منع ومُكافحة العنف والاستغلال الجنسي، وبدور مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية المُنازعات والمجلس القومي للمرأة في تطوير وبناء قدرات الدول الأفريقية، وبزيادة نسبة تمثيل المرأة في العناصر التي تُساهم بها مصر في بعثات حفظ السلام. كما سلط الضوء على كون السيد رئيس الجُمهورية من أوائل القادة المُنضمين لمُبادرة دائرة القيادة لمنع الاستغلال الجنسي من قبل أفراد الأمم المُتحدة، وعلى المُبادرة ذات الصلة التي طرحتها مصر على الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الحادية والسبعين.

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