شكرا لقرائتكم خبر عن 162 مليون جنيه للمنشآت الجديدة بجامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن جامعة الوادي الجديد الوليدة نواة التنمية بالمجتمع من خلال التعاون المشترك والتكامل مع خطط المحافظة التنموية.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات، الثلاثاء، بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة، حيث تشمل الأعمال التي تتم حَالِيًّا إنشاء مباني كلية العلوم (مبنى قسم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء) بتكلفة إجمالية تبلغ ٧١ مليون جنيه، ومبنى كلية الزراعة المقام على مساحة 5800 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ٩١ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال جولته مبنى القياس والتقييم والمقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، والمكون من ثلاثة طوابق ويضم مدرج سعة ٣٠٠ طالب، وقاعات امتحانات وقاعة مؤتمرات مجهزة وغرف إدارية وخدمية.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء بوابة الجامعة الرئيسية والسور الخارجي لها.

ووجه الزملوط بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بمنشآت الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.

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