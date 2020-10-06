شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث تعديل مسار مصرف بحر البقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لجنة المرفق الخاصة بتعديل مسار مصرف بحر البقر المغذي لأكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بالعالم جاري العمل بها بشرق القناة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وأجهزة المرافق المختلفة.

وناقش الاجتماع نقل خطوط المرافق العامة التي تعترض مسار مصرف بحر البقر حتى موقع المحطة غرب القناة عند نقطة السحارات التي تنقل مياه المصرف لموقع المحطة بشرق بورسعيد، والتي ستعمل المحطة بطاقة ٥.٥ مليون م٣ يوم بتكلفة ٢٠ مليار جنيه.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمسار المصرف لإتاحة الفرصة أمام الجهات المنفذة للمشروع للالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذه.

كما أكد المحافظ أن مشروع محطة المعالجة الثلاثية الأكبر من نوعها في العالم يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبارها المشروع الأهم المتعلق باستغلال مياه المعالجة في ري 400 ألف فدان من أراضي الاستصلاح الزراعي بسيناء علاوة على إنهاء مشكلة إلقاء الصرف الصحي تماما في بحيرة المنزلة، والتي ستنتهي مع قرب انتهاء إعمال تطوير وتطهير بحيرة المنزلة الجاري سياحيًا.

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