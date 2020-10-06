شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري يضرب الحيطة يوقعها».. أحد أبطال حرب أكتوبر يستعيد ذكريات معركة النصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البطل سيد الجندي والد الطبيبة النفسية رشا الجندي، وأحد أبطال حرب أكتوبر رسالة للأبطال المشاركين في حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وبنبرة متأثرة إلى حد البكاء قال «الجندي» من خلال فيديو انتشر من خلال موقع فيس بوك، رسالة لأبطال الحرب قائلًا: «بقولهم مبروك على النصر، وكل سنة وأنتم طيبين وتعيشوا وتسمعوا ذكرى حرب أكتوبر».

تحدث «الجندي» خلال الفيديو عن يوم 6 أكتوبر قائلًا: «كان يوم لا ينسى، يجب أن أدرسه لنفسي ولأبنائي وللأجيال القادمة، فالبطل يظل بطل فمن يخاف على بلده بطل ومن يخاف على أهله هو بطل».

وأضاف بطل حرب أكتوبر «سيناء مقبرة الغزاة»، مشيرًا إلى قوة الجندي المصري «العدو يمكن أن يموت بمجرد نظرة الجندي المصري له.

وتابع «كما قال السادات ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، العدو غدر بنا، ولكننا استطعنا استرداد حقوقنا وأكثر من خلال التخطيط السليم».

وعن ذكرياته آنذاك فقال: «لم أفكر لحظة واحدة في ترك سلاحي أو موقعي إلى أن انتصرنا وحصلنا على شهادات البطولة، ثم عاد كلًا منا إلى وظيفته الأساسية».

«إحنا كنا أبطال والواحد فينا كان يضرب الحيطة يوقعها من التدريبات»، هكذا وصف البطل قوة الجنود المصريين، لذلك عندما تلقى شاظية في جبهته خلال الحرب تصرف وكأنه لم يحدث شيئًا.

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واستكمل «ذات مرة كنت ذاهبًا في مأمورية مع الجنود وكلًا منا يحمل أدواته وملابسه وأجهزة اللا سلكي الخاصة به، ومن ضمن تلك الأدوات الوسادات، وخلال سيرنا على الطريق فقدت الوسادة الخاصة بي ولكني رفضت استكمال الطريق إلا أذا وجدتها حتى وإن أسرني العدو»، وتابع «ماسيبش حاجة من وطني».