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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصيف بلطيم تنفذ بيانًا عمليًا بالمعدات للتعامل مع السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قام العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتنفيذ بيان عملى بالمعدات والأفراد لمواجهة الامطار والسيول المحتمله بمدينة مصيف بلطيم.
وتم رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فورى مع الأخذ في الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث في الأعوام الماضية وذلك بمشاركة معدات وآلات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وسيارات الحماية المدنية والمعدات الخاصة بالمدينة وماكينات ٤ بوصة ومضخة مياه كوبوتا.
وقامت المدينة بالبيان العملى والسيناريو الذي تم تنفيذه على الطبيعة وكيفية مواجهتها في حالات الطوارئ وذلك للتاكد من جاهزيه المعدات والسيارات وذلك للحفاظ على البنية الأساسية من الانهيار وحماية المواطنين من آثار الأمطار والسيول المتوقعة.
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