شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لانفراد «المصرى اليوم».. «النقل»: خالد زهران رئيسًا لـ«موانئ البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين اللواء بحري خالد سعيد عبدالعليم زهران رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأحمر لمدة عام، وتجديد تعيين الربان طارق شاهين على شاهين رئيساً للهيئة العامة لميناء الأسكندرية لمدة عام، وهو القرار الذي انفردت «المصرى اليوم» بنشره صباح الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صرح بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا وفقاً للإستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.