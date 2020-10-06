شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مجلس إدارة الصندوق الخيري لدعم البحث العلمي والابتكار بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد اجتماع مجلس ادارة الصندوق الخيري لدعم البحث العلمي والإبتكار بجامعة الزقازيق، الثلاثاء، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس مجلس ادارة الصندوق، واعضاء اللجنة لدراسة تفعيل دور الجامعة في المشاركة المجتمعية من خلال مناقشة المشروعات البحثية المنتهية، والتي ولها مردود مجتمعي بحكم الإستفادة من نتائجه.

خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة عدد من المشروعات البحثية ،منها عرض مشروع عن الكشف المبكر عن امراض القلب الخلقية الحرجة، ومشروع جهاز تحكم عن بعد للاجهزة التنفس الصناعية بالعنايات المركزة، للدكتور محمد الطحلاوي، كما استعرض الدكتور أشرف صبري مشروع منتج مضاد للسرطان، وناقش الدكتور محمد ابو هاشم والدكتور ابراهيم هندي مشروع عن إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة.

وانتهي الإجتماع بعرض مشروع تقييم زراعة نبات المورينجا في الاراضي الصحراوية كمحصول علف مستديم ،مع استخدامه في أغراض أخرى زراعية وطبية والذي قام بعرضه الدكتور مصطفي إبراهيم عبدالرحيم أستاذ كيمياء تغذية الحيوان بكلية التكنولوجيا والتنمية ومدير المعمل المركزي بالكلية.

وبعد العرض والمناقشة تم الأتفاق على زراعة نبات المورينجا مع خلط أوراقه مع نبات اليونيكام وبادئات البكتريا للحصول على علف متكامل للحيوانات ذو قيمة غذائية عالية، يجمع في محتواه من المكونات البروتينية والعناصر المعدنية والفيتامينات والمواد الدافعة للنمو والمقاومة للامراض التي تصيب الحيوانات، بالمشاركة بين كليات التكنولوجيا والتنمية، والزراعة، والطب البيطري بجامعة الزقازيق مع استخراج الزيت من بذرة المورينجا لأستخدامها في الأغراض التجارية والصناعية وذلك بهدف النهوض بالإنتاج الحيواني بجمهورية مصر العربية.