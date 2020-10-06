شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن.. وارتفاع كرتونة البيض 7 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن بالأسواق انخفاضا بقيمة 5 جنيهات في الكيلو من المزرعة وارتفاع سعر كرتونة البيض 7 جنيهات مقارنة بالأسبوعين الماضيين نظرًا للإقبال الكثيف من قبل المواطنين على شرائه.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا بقيمة 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بالأسبوعيين الماضيين على الرغم من زيادة أسعار الأعلاف الذي ارتفع سعره 600 جنيها الأيام الماضية ليصل سعر الطن إلى 6800 جنيها حيث أن العلف يمثل ما يقرب من 80% من تكلفة الإنتاج للمنتج الغذائي.

وأضاف السيد لـ«المصري اليوم» أن هناك زيادة كبيرة من المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية إلا أن حالة الركود وضعف حركة الشراء تسيطر على السوق لأن المواطنين يعانون من ضعف القوة الشرائية وأصبح لديهم أولويه في شراء احتياجاتهم وأن تزامن موسم بداية العام الدراسي كان له أثر سلبي على زيادة حركة البيع والشراء ما جعل المربيين وأصحاب المزارع البيع بأقل من التكلفة.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 19 جنيها للكيلو من إنتاج المزرعة لتباع للمستهلك ب 23 جنيها وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 27 جنيها بالمزرعة ليباع للمستهلك ب 35 جنيها ووصل سعر كيلو الاوراك إلى 24 جنيها وكيلو البانية 56 جنيها وكيلو الكبد والاوانص 35 جنيها والأجنحة 17 جنيها للكيلو وارتفع سعر كرتونة البيض 7 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضى لتصل إلى 31.5 جنيها بالمزرعة وتباع للمستهلك ب 36 جنيها وارتفع سعر الكتكوت 3 جنيهات ليتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن عدم تراجع الأسعار في سوق التجزئة بنفس قدر الانخفاض في المزارع بسبب تعدد الحلقات الوسيطة بين التجار وعدم وجود رقابة على الأسواق من الجهات الرقابية المسئولة عن ذلك علاوة على جشع بعض التجار مطالبا بضرورة تفعيل بورصة بيعيه في كل المحافظات تحت إشراف الجهات المسئولة بالدولة للسيطرة على التلاعب بالأسعار.

وقال أيمن رضا، تاجر دواجن تجزئة، إنه على الرغم من الأسعار مناسبة إلا أن مازالت حالة الركود هي المسيطرة حتى الآن في الأسواق، وأن نسبة المبيعات لا تتعدى 50%، متمنيًا أن تشهد الأيام المقبلة حالة من الانتعاش ويزداد الطلب على الشراء.

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