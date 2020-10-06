شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس مبنى كلية الطب البيطري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، يرافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، بوضع حجر الأساس لمبني كلية الطب البيطرى الجديد بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة. جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بمقر الجامعة، صباح الثلاثاء، حيث تفقد المستشفي البيطري الملحق بالكلية والذي تم الإنتهاء منه لإستغلاله في التدريب والتطبيق العملي للطلاب، كما تفقد المزرعة الملحقة بالجامعة والمقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان والتي يتم زراعتها بأنواع متعددة من المحاصيل وأشجار النخيل والمستهدف أن يصل إجماليها إلى ١٠ آلاف نخلة، تم زراعة ١٠٠٠ نخلة منها حتي الآن. ووجه المحافظ بالتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية وإجراء الأبحاث الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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