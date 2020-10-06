شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نستهدف دراسة جينوم 100 ألف مصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، إن برنامج الجينوم تتلخص أهدافه في 3 محاور رئيسية: الأول تحديد الجينوم المرجعي المصري، والمحور الثاني دراسة جينوم قدماء المصريين، والمحور الثالث دراسة الجينوم الوظيفي الذي يتناول ارتباط التغييرات الجينية بانتشار الأمراض بين أفراد الشعب المصري.
وأشار في تصريحات، الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع دراسة جينوم 100 ألف مصرى في هذا المشروع.
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