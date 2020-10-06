شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 900 مواطن بقرى درب الأربعين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه في اطار فعاليات مبادرتي رئيس الجمهورية «حياه كريمة» و«100 مليون صحة» تم الكشف الطبى على 900 مواطن خلال أعمال القافلة الطبية المجانية لقري درب الأربعين بمركز باريس منذ أمس وحتى اليوم، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين.

وأوضح أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرر في وقت سابق اطلاق قوافل طبية مجانية لعدد من قرى مركز باريس جنوب المحافظة وذلك في الفترة من 5 حتى 9 من اكتوبر الجارى،حيث تم تنظيم قافلة بقرى درب الأربعين وتحديدا ً في القرية الثالثة في الفترة من 5 حتى 6 اكتوبر، وفى قرية عدن سيتم تنظيم القافلة يوم 8 اكتوبر، وبعدها سيتم تنظيم القافلة في قرية بغداد يوم 10 اكتوبر، وتشمل القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة لتوقيع الكشف على المرضى وتوفيرالأدوية وتقديمها بالمجان للمواطنين .

وأضاف أنه تم اطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض ضمن المبادرات الرئاسية ،وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.