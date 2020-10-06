شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي»: تنفيذ برنامج الجينوم يستغرق 5 سنوات بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي، أن الخطة التنفيذية لمشروع «برنامج الجينوم» التي أعدتها الأكاديمية توضح أن المشروع سيتم تنفيذه على 5 سنوات (2020-2025) وبتمويل مبدئى مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات، الثلاثاء: «سيشارك في التنفيذ أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدنى وأن جهة البحث الرئيسية هي مركز الطب التجديدى والخلايا الجذعية بالقوات المسلحة».
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