شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية المحامين البحرينية يهنئ رجائي عطية بذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، خطاب تهنئة من رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حسن أحمد بديوي، بمناسبة الذكرى 47 لنصر 6 أكتوبر.

وقال البديوي في نص الخطاب: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أعضاء جمعية المحامين البحرينية أتقدم لسعادتكم ولكافة أبناء الشعب المصري الوفي وقيادته وإلى الجيش المصري البطل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحلول ذكرى السادس من أكتوبر.

وأضاف: وفي هذه المناسبة السعيدة لا يسعنا إلا أن نشيد بجهود الجنود البواسل في جمهورية مصر العربية وما حققوه من إنجازات وانتصارات دفاعاً عن دينهم ووطنهم وعروبتهم، فهم من قدموا أرواحهم فداءً لنصرة الدين والوطن، والاحتفاء بالنصر العظيم الذي حققه الجيش العربي المصري في المعارك المصيرية والضربات الموجعة التي وجهت لتحصينات العدو الإسرائيلي وتنفيذا للواجب من كل مصري وعربي غيور على عروبته ووطنيته بتحرير الأراضي المصرية.

وتابع: كما لا يسعنا إلا أن نستذكر حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد روى أن عمرو بن العاص رضى الله عنه، قال في خطبته في أهل مصر: حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟.. قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

وختم قائلًا: «نسأل المولى عزوجل أن يحفظ لنا جمهورية مصر العربية وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه ويديم عليها وعلى شعبها الوفي الأمن والأمان والصحة والبركات».

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