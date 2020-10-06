شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قبول أوراق 246 مرشحًا لـ«النواب» على الفردي في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، التي شهدت قبول أوراق 246 مرشحا على المقاعد الفردية بالشرقية، للمنافسة على 21 مقعدا فرديا بدوائر المحافظة الثمانية، وقائمتين عن قطاع شرق الدلتا وهما القائمة الوطنية «من أجل مصر»، وقائمة «أبناء مصر».

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم 8332 لسنة 2020، بتشكيل لجنة عليا برئاسته وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء، للإشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب 2020 بنطاق المحافظة، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية، وتيسير كافة الاحتياجات المطلوبة وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ .

وقرر المحافظ تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها وأماكن المبيت لأعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الانتخابية، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.