شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي غرب 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس امام عفيفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد عباس عضو مجلس الإدارة أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي غرب مدينة ٦ أكتوبر، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب في اليوم.

جاءت الجولة بحضور المهندسون محمد لاشين مدير فرع القاهرة، وأشرف عبد العاطى نائب مدير الفرع، وحسام الدين حسني مدير المشروع.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه ما تم تنفيذه بالمحطة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ٣٥٪، حيث تخدم المحطة مدينة ٦ أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وتتكون المحطة من المدخل والمصافي وفصل الرمال و٦ أحواض ترسيب إبتدائى و٦ أحواض تهوية و١٢ حوض ترسيب نهائي ووحدة الفلاتر وأحواض تخمير الحمأة وأحواض تجفيف الحمأة ومبنى طلمبات التصافي ومبنى الحمأة المعادة والمواسير بين الأحواض والمباني الخدمية والسور وأبراج الحراسة.

كما اطلع المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة على البرنامج الزمني للأعمال وناقش كافة البنود من أجل ضمان سير العمل بالمشروع.