شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي: برنامج الجينوم يشمل وضع خريطة جينية للأمراض في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن «برنامج الجينوم» الذي تم وافق عليه اليوم مجلس ادارة اكاديمية البحث العلمي، الثلاثاء، سوف يكون له العديد من العوائد مثل رفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم والطب الشخصى والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين ما سوف يؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين.
وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أنه يشمل وضع خريطة جينية للأمراض في مصر ما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية، كما يفتح الباب إلى تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وسوف يتميز مشروع الجينوم المرجعى للمصريين عن غيره من المشروعات المماثلة على مستوى العالم بتحديد التتابع الجينى لقدماء المصريين.
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