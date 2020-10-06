شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القيوبية» تطلق إشارة بدء منظومة إعادة تدوير المخلفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شركة مياه القليوبية، الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ومديرى الافرع ومديرى العموم ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة «إدارة البيئة» التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة خطتها التنفيذية لتطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات بالشركة لتعظيم الاستفاده منها.

تناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة وذلك من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على كل العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.

ووجه مجاهد بتعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.

وفى نهاية الاجتماع استعرض رئيس الشركة بعض النماذج الحيويه التي تم تنفيذها فعلياً من المخلفات مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئه وأعطى إشارة البدء في تفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة في البدء للمساهمه في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التي تسعى إليها الشركة.