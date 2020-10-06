«مياه القيوبية» تطلق إشارة بدء منظومة إعادة تدوير المخلفات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شركة مياه القليوبية، الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ومديرى الافرع ومديرى العموم ورؤساء القطاعات، لاستعراض خطة «إدارة البيئة» التابعة لقطاع المعامل والجودة بالشركة خطتها التنفيذية لتطبيق النظام الجديد للإدارة المتكاملة للمخلفات بالشركة لتعظيم الاستفاده منها.
تناول الاجتماع شرح مبسط عن سبل تفعيل هذه المنظومة وذلك من خلال الفصل من المنبع بوضع صناديق مختلفة الألوان لكل نوع من المخلفات وكذا نقطة تجميع وسيطة ينقل إليها كل المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإعادة تدوير المخلفات تحتوي على كل العدد والآلات اللازمة للتعامل مع النوعيات المختلفة من المخلفات وإعادة تشكيلها بما يضيف عليها قيمة اقتصادية تعزز من مصادر دخل الشركة.
ووجه مجاهد بتعليمات مشدده لتدشين برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الشركة وعمالها للمشاركة في تفعيل المنظومة بنجاح عن وعي وفهم لأبعادها.
وفى نهاية الاجتماع استعرض رئيس الشركة بعض النماذج الحيويه التي تم تنفيذها فعلياً من المخلفات مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بإدارة البيئه وأعطى إشارة البدء في تفعيل المنظومة وأصدر تعليماته المباشرة لكل الإدارت والفروع بالشركة في البدء للمساهمه في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة التي تسعى إليها الشركة.
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