شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يبحث مع سفير مصر العلاقات والتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين، اليوم، الثلاثاء، السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير مصر لدى مملكة البحرين، بحضور السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزير الخارجية رحب بمكتبه بالوزارة، اليوم، الثلاثاء، بسفير مصر لدى مملكة البحرين، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ومصر، في ظل رعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، وتوجيهاتهما السديدة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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وأعرب وزير الخارجية للسفير عن تهانيه لمصر وشعبها بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، متمنيًا للشعب المصري دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث تنمية وتطوير مجالات التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تستند على أسس الاحترام والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، والتأكيد على أهمية رفد التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.