شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الــ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وقال المحافظ فى التهنئة: «يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتى وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة إنتصارات أكتوبر العظيمة ذكرى إنتفاضة جنود الحق والإيمان ذكرى دحر جنود البغى والعدوان ذكرى إجتياح خط بارليف داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءه لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

ووجه المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة القوات المسلحة.