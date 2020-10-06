شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطرح 13 مدفنا بمنطقة سيدى عبد الله بـ330 ألف جنيه للجبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لعدد 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020 وحتى 29 / 10/ 2020، وذلك بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبد الله الكائنة بمنطقة سيدي عبد الله، مؤكدة أن سيكون التخصيص للمدفن بأسبقية الحجز بمقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع، ويسدد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.

شروط التقديم والمستندات:

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- تقديم طلب المدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- ألا يكون قد سبق للزوج او الزوجه الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج او أرمل او مطلق.

Advertisements

- أولوية التخصيص طبقا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

- دفع الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب مبلغ 1000 (ألف جنيه مصري فقط لا غير) لا يسترد ولا يتم بحث أي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب إستيفاء المستندات المطلوبة.

- البيانات المدرجة تكون على مسئولية مقدم الطلب.

- في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسئولية مالية او قانونية ولا يحق له إسترداد أية مبالغ قام بدفعها للمحافظة.

- تقديم الطلب لاتسترد في حالة استحقاق المدفن او عدم الاستحقاق

مكان التقديم: تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين)، ومرفق به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق التخصيص.