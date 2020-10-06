شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني - في بيان اليوم الثلاثاء، أن برقية التهنئة جاء بها: "بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد، يسعدني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، أن أتوجه من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري الشقيق بأصدق التهاني، متمنين لكم ولمصر، جيشا وشعبا، الأمن والأمان والمزيد من المنعة والتقدم والازدهار".

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