شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الأمن الصحى سامح سعد يحصل على جائزة الدولة لتفوقه فى العلوم الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سامح سعد على، خبير الأمن الصحي العالمي، مدير برامج بمستشفى السرطان أطفال مصر، على جائزة الدولة للتفوق في العلوم في مجال العلوم الأساسية، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور سامح سعد على، وهو الشقيق الأكبر للفنان، عمرو سعد.

شغل سامح سعد المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – 2012 حتي 2017

استاذ مشارك بكلية الطب جامعة كاليفورنيا سان دييجو – 2005 حتي 2017

عضو اللجنة القومية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية منذ 2018

عضو المكتب الفني للثقافة العلمية في العلوم والفنون والأداب باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ 2020

مجمل الإنتاج العلمى: -

نشر اكثر من 60 بحث فى الكيمياء والعلوم الطبية الحيوية وذلك في مجلات عالمية محكمة وعالية التأثير

له اكثر من 80 مشاركة فى مؤتمرات دولية وورش عمل دولية ومحلية، وله فصلين فى كتب عالمية طبية، محكم علمي للعشرات من مجلات البيولوجيا والطب فى العالم. ومحرر لاربعة مجلات علمية دولية بألاضافة ألي اربعة براءات اختراع دولية .

المؤهلات العلمية:

عام 1977 – دكتوراه في فلسفة العلوم (Ph.D.) في الكيمياء – جامعة توهوكو الأمبراطورية – سنداي – اليابان.

عام 1994 – ماجستير فى العلوم (M. Sc.) جامعة توهوكو الأمبراطورية – سنداي – اليابان

عام 1988 – بكالوريوس فى العلوم الكيميائية –(B. Sc.) (بتقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف) جامعة عين شمس.

التدرج الوظيفي:

شغل منصب استاذ زائر – كلية العلوم الطبية والصحية – جامعة استون – بريطانيا رئيس وحدة ابحاث – بيولوجيا الأورام – مستشفي سرطان الأطفال 57357 – أبريل 2018

المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة وأستاذ الفيزياء الحيوية – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – مصر 2012- 2017

أستاذ مساعد بكلية الطب – جامعة كاليفورنيا سان دييجو بقسم الشيخوخة – أمريكا أستاذ مشارك بكلية الطب – جامعة كاليفورنيا سان دييجو بقسم التخدير – أمريكا 2005- 2010

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باحث ما بعد الدكتوراه بقسم علوم الأعصاب – كلية الطب – جامعة واشنطون – ســـانت لويس 2003- 2005

باحث مابعد الدكتوراه بقسم الكيمياء- كلية العلوم – جامعة واشنطون بسانت لويسباحث زائر بجامعة جراتز التقنية – قسم الكيمياء – جراتز – النمسا 2001 – 2003

مدرس بكلية العلوم – جامعة عين شمس – مصر 1997 - 2007

باحث لدرجة الماجستير فى جامعة توهوكو – سنداي – اليابان 1991 - 1993

باحث لدرجة الدكتوراه فى جامعة توهوكو – سنداي –اليابان 1993 - 1997

الجوائز والتكريم:

الحصول علي جائزة التميز من ناحية معاملات التأثير للأبحاث المنشورة – مؤتمر الرياضيات والمعلومات – جامعة سوهاج .

رئيس مؤتمر طلاب العلوم الحيوية بمدينة زويل للغلوم والتكنولوجيا .

عضو مؤسس في جمعية السرطان المصرية

الانتخاب كعضو في مجلس ادارة الجمعية الفيزيولوجية والميتوكوندريا (مقرها النمسا).

الحصول على عضوية جمعية علوم القلب الأمريكية .2009 – الحصول على عضوية جمعية علوم الأعصاب الأمريكية.

الحصول على درجة الجدارة من اللجنه العلمية لترقيات الاستاذة والاستاذة المساعدين.

الاختيار كقائد فصل اعداد القادة في العلوم الطبية بجامعة كاليفورنيا سان دييجو.

الاختيار ضمن قادة المستقبل العلميين بجامعة كاليفورنيا سان دييجو .

الحصول على جائزة التوظيف الأكاديمي – معهد الصحة الأمريكي –المعهد الأمريكي القومي للشيخوخة.

الحصول على منحة دراسات مابعد الدكتوراه من واشنطون سانت لويس بالولايات المتحدة.

الحصول على منحة دراسات مابعد الدكتوراه من جامعة جراتز بالنمسا .

الحصول على منحة كاملة من الفئة الأولي لدراسة الدكتوراه والماجستير من وزارة التعليم في اليابان.

الحصول على درجة الأمتياز مع مرتبة الشرف الأولي

الحصول على ميدالية الطالب المثالي علي مستوي كلية العلوم – جامعة عين شمس