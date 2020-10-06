شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات تستضيف مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الشركة القابضة للمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة فحص و علاج الأمراض المزمنة و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، و تتضمن الخدمات المقدمة فى المبادرة التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة ، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع اجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.
و من المقرر أن يتواجد القائمين علي المبادرة للكشف علي العاملين الراغبين لمدة أسبوعين تبدأ يومي الأحد و الاثنين الموافقين 11-12 اكتوبر بنادي ايروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، و يومي الاثنين و الثلاثاء الموافقين 13-14 اكتوبر بمقر الشركة المصرية للمطارات ويوم الخميس الموافق 15 اكتوبر بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،علي أن يتم التواجد بشركتي ميناء القاهرة الجوي و الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الأسبوع الثاني من المبادرة ، و سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكامل منعا لوجود عدوى كورونا مع تنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعى.
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