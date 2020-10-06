شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الشهيد عقيد يحيى حسن تؤكد اتخاذ الإخوان الدين قناعا لتضليل العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بنى سويف، وشقيقة الشهيد عقيد أركان حرب يحى حسن، الذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بمنطقة جبل الحلال في سيناء، إن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة سياسية تتخذ من الدين قناعا لتضليل العالم، وتجنيد الشباب في فرق متطرفة متعصبة، جماعة جرمها العالم ووصفها بأنها جماعة متطرفة تستخدم العنف لتحقيق أهدافها.

وأضافت الدكتورة فاطمة حسن لـ"الخليج 365" أن شهداء الجيش والشرطة، أبناء الوطن، حماة الأرض، ضحايا جماعة الإخوان المتطرفة، فالشهداء رجال سطرت بطولاتهم ملاحم تاريخية عظيمة. إنهم شهداء مصر، أبطال صنعوا المستقبل بدمائهم، وخاضوا معارك ضارية مدافعين عن بلادهم حتى فقدوا أرواحهم.

وذكرت الدكتورة فاطمة حسن أن مصر شهدت سنوات طويلة من الخوف والقلق نتيجة أفعال الإرهابية التي أثرت على استقرار البلاد وأمنها وتقدمها.

وتابعت: لا أنسى يوم استشهاد أخي العقيد يحي حسن في جبل الحلال في سيناء، كان يوما عصيبا، رأيت فيه حزن أم الشهيد وأبنائه، وتعلمت فيه معني التضحية والدفاع عن البلاد، لم أفقد أخي؛ فذكراه معنا طوال السنوات السابقة، وسيرته الطيبة تتردد دائما.

وأضافت الدكتورة فاطمة حسن أن الشهيد عقيد أركان حرب يحيى حسن هو قائد كتيبة، شارك فى بناء كمين كرم القواديس وكمائن منطقة الجدى، وقام بعمل مداهمات فى محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الشهيد نقل إلى شمال سيناء .

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وأكدت الدكتورة فاطمة حسن شقيقة الشهيد، أن شقيقها كان على قوائم الاغتيالات ورصد الإرهابيون مبلغ 10 ملايين جنيه من قبل العناصر التكفيرية لاغتياله، مشيرة إلى أنه كان يلقب برئيس مباحث العاصمة من قبل زملائه بعدما نجح فى القبض على مفتى التكفيريين، وعلى السيدة التى كانت تفخخ نفسها، وعلى أحد المطلوبين فى تفجيرات طابا.



الشهيد عقيد يحيى حسن