زوجة شهيد شرطة بسيناء تطالب بإعدام الإرهابيين وتؤكد فبركة "الجزيرة" للحقائق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مروة على حبيب زوجة شهيد الشرطة البطل أحمد جمال الفقي شهيد سيناء، إن هناك مطالب عاجلة من أسر الشهداء، بضرورة القصاص من الإرهابيين المتورطين في أعمال عنف وتخريب، خاصة الصادر ضدهم أحكام نهائية بالإعدام، وأن تنفيذ هذه الأحكام يساهم في تخفيف الآلام عن أسر الشهداء.

وأضافت زوجة الشهيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قناة الجزيرة تمارس دورا قذرًا في تأليب الرأي العالم العالمي ضد مصر، وأنها دأبت على ترويج الشائعات، وتزييف الحقائق من خلال الفيديوهات المفبركة والأرقام المغلوطة.

وواصلت قناة الجزيرة القطرية تحريضها تجاه مؤسسات الدولة، خاصة محاولتها الطعن في المؤسسة القضائية، من خلال التشكيك في الأحكام التي أصدرتها في حق عدد من المتهمين في قضايا إرهاب، وهو ما يعد مساندة علنية للجماعات الإرهابية التي تنفذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، خاصة فى سيناء.

وأذاعت القناة القطرية تقريرا مصورا للتشكيك فى أحكام الإعدام التى تم تنفيذها فى عدد من المتهمين، في قضايا مثل أجناد مصر، وأحداث الإسكندرية، مشككة في نزاهة تلك الأحكام، واصفين الإرهابيين بالمعارضين، رغم الاتهامات الموجهة إليهم، والتى تم التحقيق فيها، ونظر جلسات محاكمتهم خلال الفترة الماضية، حتى ثبت تورطهم فى ارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم.