شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تعبر عن شعور شباب المصريين في الخارج بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهما طالت السنوات، تظل ذكري نصر أكتوبر المجيدة مصدر فخر للمصريين والعرب، بعد نجاح القوات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف المنيع وهزيمة الجيش الإسرائيلي، ويعد يوم السادس من أكتوبر كل عام هو عيد للشعب المصري بأكمله، حيث يسارع الكثيرين بإحياء تلك الذكري التي أعادت لمصر أراضيها المغتصبة.

وفي صورة جديدة نشرتها الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، لفتاة من المصريين بالخارج وهي تلقي نظرة فخر على الشهداء المصريين الذين دافعوا عن تراب مصر، وتباهت بالجيل الجديد الذي مازال يفتخر بذكري النصر وقالت "عندما يقف الجيل الثانى والثالث من المصريين فى الخارج امام صور شهداء الوطن، كل عام ومصر كبيرة ومنصورة بأولادها".

من جانبها، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن ذكرى نصر أكتوبر المجيد وما بذله الجنود المصريون من تضحيات خلال تلك الحرب الصعبة رسخوا بها أعظم قصص البطولة والتضحية في سبيل تراب الوطن، حتى استطاعوا استرداد الأرض من المحتل الغاشم الذي ظن أنه لن يهزم أو يقاوم، ليعلم العالم خلال هذه الحرب قيمة القوات المسلحة المصرية وبراعة المقاتل المصري الذي تغلب على كل الصعاب وأزال كل الفوارق برغبته الملحة على تحقيق النصر، واعتمد على عبقريته القتالية وباغت واستطاع العبور وتحرير الأرض.

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وتابعت: "جنودنا شباب ضحوا بحياتهم لأجل تحرير الأرض وحماية العرض وفقدنا منهم الكثيرين بين شهيد ومصاب، لكنهم تحدوا كل الصعوبات وضحوا ليحققوا النصر وسطروا أعظم البطولات، وإننا مازلنا نحارب في شمال سيناء فشبابنا من الجنود المصريين يقفون صامدين يدافعون عن أرضنا من الإرهاب والاحتلال الجديد".