شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وبوادر تعافى الاقتصاد رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما احتفت ببوادر تعافى الاقتصاد ومؤشرات النمو، على الرغم من تفشى جائحة فيروس كورونا، قائلة :"عوامل عديدة تجعلنا نتفاءل".

وقالت المشاط فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نحتفل اليوم بانتصار اكتوبر المجيد ونحتفي ايضاً ببوادر التعافي والنمو رغم الجائحة، عوامل عديدة تجعلنا نتفاءل".



رانيا المشاط

وفى سياق آخر قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن 2020 كان متوقعًا لها أن تكون العام الذى سيشهد نموا اقتصاديا على مستوى العالم ولكن الكورونا أثرت على الاقتصاد العالمى

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وأضافت خلال حوارها مع سكاى نيوزعربية، أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زال النمو الاقتصادى الخاص بها إيجابى رغم أزمة كورونا .

وقالت إن الأرقام الأخيرة للبطالة قبل كورونا انخفضت ووصلت 7% وحصل زيادة مع كورونا ولكن هناك الكثير من المشروعات التي تتم وتوفر فرصة عمل .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، قد أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.