شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الرى ينظم ندوة حول دور المرأة فى إدارة المياه ومواجهة التحديات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع تطوير الرى، التابع لوزارة المواود المائية والرى، ندوة توعية حول أهمية دور المرأة فى إدارة المياه ومواجهة التحديات المائية ومشاركتها الفعالة فى الحفاظ على المياه من التلوث والإخطار الناجمة عنه والتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه على مستوي الحقل والمنزل ودورها فى توعية النشء بأهمية كل قطرة مياه وكذلك أهمية الرى الحديث وفوائده على دخل المزارع وتحسين مستوى المعيشة.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الإستفادة منها لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

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كذلك تم توضيح استراتيجية " الأربع تاءات " والمتضمنة تنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية ومنها محور التوعية والتدريب ورفع الكفاءات.

كما أوصت الندوة، بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات بنشر الوعي المائي بين المواطنين وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم مناشدة المرأة المصرية نحو الحفاظ على ثروتنا المائية والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.