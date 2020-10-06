شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف لـ 5 محافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى محافظات "القليوبية - المنوفية - البحيرة - الشرقية - مرسى مطروح" بواقع 3 طن لمحافظتى "الشرقية - مرسى مطروح"، و2 طن لكل من محافظة "القليوبية - المنوفية – البحيرة"، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

وشددت وزارة الأوقاف على أن غرفة العمليات بالوزارة تؤكد على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن بلغ 959 ألف كيلو من اللحوم وذلك في محافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".