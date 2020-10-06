شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وادى النيل ودلتا مصر ليلا من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيشكيت، صورة من داخل المحطة الفضائية الدولية، لوادي النيل ودلتا مصر ليلًا، وعلق رائد الفضاء الفرنسي قائلًا: "واحدة من أكثر المعالم المعروفة والمشهورة ليلاً علي سطح كوكب الأرض". ونشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومى للبحوث الفلكية صورة رائد الفضاء الفرنسى التى التقطها لمصر، ورابط لمشاهدة الصورة بجودة فائقة.

جدير بالذكر أن رائد الفضاء الفرنسي توماس، أمضى 196 يومًا في الفضاء خلال إقامته الأولى على متن محطة الفضاء الدولية، في قائمة الفرنسيين الذين أقاموا بالفعل في الفضاء، وهذا يضعه بالفعل في المركز الثاني خلف جان بيير هينيري الذي جمع 209 أيام في الفضاء في رحلتين.

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وتم تعيين توماس Pesquet إلى البعثة كمهندس طيران، شارك في 622 تجربة صممها مهندسو وكالة الفضاء الأوروبية، و 55 تجربة أخرى صممها الأمريكيون والكنديون واليابانيون، وأجريت معظم التجارب نيابة عن وكالة الفضاء الأوروبية في مختبر كولومبوس.



