شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينتج فيلما عن نصر أكتوبر ويؤكد على مشاركة العمائم في الحرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيلما قصيرا عن نصر أكتوبر المجيد، تضمن عدة مشاهد من معركة أكتوبر بالإضافة إلى أجزاء من خطاب النصر للرئيس محمد أنور السادات. وأكدت الصفحة أنه فى مثل هذا اليوم السادس من أكتوبر عام 1973، وقف الخلقُ جميعا ينظرون معجزةً عسكريةً مكتملة الأركان؛ حيث سطَّر المصريون ملحمةَ الانتصار الكبرى، والتي سُطرتْ بحروفٍ من نور فى سجل التاريخ العسكرى فتم استردادُ الحقوق، وطرد المحتل، وحُطِّمت أساطيره، وكُسرَت غطرستُه، وتم القضاء على أسطورة الجيش الذى زعم أنه لا يُقهر، فوقف العالم آنذاك موقف إجلال لهذا الجيش العظيم. وتسارع المؤرِّخون العسكريون لتدوين هذا الانتصار فى سجلَّات التاريخ العسكرى لتتعلم منه الأجيال وأصحاب الحقوق وكانت عمائمُ الأزهر حاضرة على جميع الجبهات، تحشد الدعم، وترفع الحالة المعنوية لجنود مصر البواسل حتى تحقق نصر أكتوبر العظيم.

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