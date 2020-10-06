تعيين خالد زهران رئيساً لموانئ البحر الأحمر وتجديد تعيين طارق شاهين لميناء الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم أن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين اللواء بحرى خالد سعيد عبد العليم زهران رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأحمر لمدة عام وتجديد تعيين الربان / طارق شاهين على شاهين رئيساً للهيئة العامة لميناء الأسكندرية لمدة عام.



وأضاف البيان أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أكد أن هذه القرارات تأتى فى إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحرى، الذى توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه فى دعم الاقتصاد القومى وفى ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية وفقا وفقاً للاستراتيجية التى تتبناها الوزارة و تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.

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