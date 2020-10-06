شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن تعلن إطلاق قافلة دعم نقدى ومساعدات لشمال سيناء بمناسبة ذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إطلاق قافلة إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع المحافظ، تشمل الدعم النقدى، وعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى إنشاء عدد من مواتير رفع المياه.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة لديها دعم مستمر للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة شمال سيناء، كما تعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من توقف أنشطتهم الاقتصادية، مثل الصيادين وسائقى الميكروباص، فى الأوقات التى يكون فيها توقف جبرى لهذه الأنشطة كما أن هناك تشجيع دائم للمحافظين، على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، خاصة فى المناطق النائية، والخطرة، للعمل على نقل الأسر إلى مناطق آمنة.

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جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى والذين تم رفضهم أيضا .

وأضافت نيفين القباج، أنه تم رفض 4.5 مليون فرد وسيتم إتاحة فرص عمل لهم سواء لدى الغير أو أنفسهم من خلال إتاحة مشروعات إنتاجية لهذه الأسر، لافته إلى أن الدعم النقدى لن يقف وسيتم إخراج الأسر الشابة كما أن المجتمع المدنى يساعد فى تمويل المشروعات ومجالات التسويق .

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت لـ"الخليج 365" أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى ولم يتم قبولها فى برنامج " تكافل وكرامة" ولديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه بجانب أيضا إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم أيضا 1.1 مليون طالب.