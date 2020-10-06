شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتفلون بذكرى تحرير الأرض والانتصارات العظيمة بهاشتاج #اكتوبر_73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #اكتوبر_73، و"عيد النصر"، تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث يحتفل المصريون، اليوم الثلاثاء، بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وعبر المغردون بآلاف التغريدات عن فخرهم بانتصارات القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر، خلال ذكراها الـ47، حيث نشر شوقى شوربجى، صورة لأسرى الجيش الإسرائيلي، وكتب فى تعليقه عليها: " 6أكتوبر عيد النصر.. حتى لا ننسى هذا هو الجيش الصهيونى الذى لا يقهر، قهره أبناء الفلاحين أبناء الأرض".

وشاركت سلوى محمد، فى الهاشتاج بصورة لرجال القوات المسلحة، وكتبت فى تعليقها عليها: "كل سنة واحنا طيبين فى عيد النصر ويوم الكرامة العربية.. نهنئ أنفسنا ونترحم على شهدائنا ونتذكر الزعيم الشهيد محمد أنور السادات فى يوم سُطر فى التاريخ باسمه ونال فيه الحسنيين النصر والشهادة"، ونشرت أخرى صور للأسرى الإسرائيليين، وكتبت فى تعليقها: "فكروهم ونكدوا عليهم.. 6 أكتوبر عيد النصر لمصر رغم أنف الجميع".

كما شارك مواطن إماراتى اسمه محمد سرور النقبى، فى الاحتفالات بانتصارات أكتوبر العظيمة، بنشر صورة لرفع العلم المصرى على ضفاف القناة، وكتب فى تعليقه: "مصر النصر.. مصر العزة.. مصر الكرامة.. مصر البطولة.. مصر"، فيما كتب مصطفى عبده، جزءًا من خطاب الرئيس الراحل أنور السادات، "إن التاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 #اكتوبر_73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها بعد أن أفقدت العدو توازنه فى 6 ساعات".

Advertisements

وقال محمد فى تغريده احتفالا بذكرى الانتصارات العظيمة، "الحرب التى أعادت للمقاتل المصرى هيبته.. حرب السادات"، وأضاف حساب باسم على، "أخبروا إسرائيل أننا لا ننسى نصرنا وملحمتنا التى سجلها التاريخ فى ذكرى حرب أكتوبر 73".