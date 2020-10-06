شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد طابور عرض اصطفاف آليات ومعدات التعامل مع الأزمات والطوارىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية بتفقد عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بالتعامل مع الأزمات والطوارىء وأجهزة الحماية المدنية والمسطحات المائية ووحدات الاسعاف وشرطة الانقاذ النهرى وأجهزة الاخلاء السريع ومعدات الصرف الصحى

وقال المحافظ ان الاصطفاف يأتى استكمالا لتفعيل الخطة الاستراتيجية لمحافظة الاسماعيلية للتعامل مع أي شكل من أشكال الأزمات والطوارىء واستعدادا لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه السيول والأمطار.

وتضمنت جولة تفقد المحافظ تجهيزات مديرتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر المصرى والكشافة والتى قامت باعداد وتجهيز نماذج لمعسكرات الاغاثة والطوارىء والذى تم تنفيذه بساحة الانتظار الكبرى بمجمع المواقف بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة والذى ضم أكثر من 65 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على مستوى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارىء والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء بالاضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وخلال تفقد الأصطفاف أشاد المحافظ بحجم الاستعدادات كما أشاد بدور شباب الهلال الأحمر والكشافة ورجال الاسعاف والحماية المدنية وكل من شارك في الاصطفاف.

لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية وقيادات المحافظة يسعرضون اصطفاف معدات مواجهة الامطار

اصطفاف معدات مواجهة الطوارىء والسيول بالاسماعيلية

اصطفاف معدات مواجهة الطوارىء والسيول بالاسماعيلية

اصطفاف معدات مواجهة الطوارىء والسيول بالاسماعيلية

اصطفاف معدات مواجهة الطوارىء والسيول بالاسماعيلية

اصطفاف معدات مواجهة الطوارىء والسيول بالاسماعيلية