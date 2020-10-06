شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تعلن تنفيذ مشروع صرف صحي بالدقهلية.. وتبرع والدها بالأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتور هالة سيد حسن، عضو مجلس النواب، بدء تنفيذ مشروع صرف صحي لقرى منشأة عبدالرحمن وقرية أبوطه وعزبة حتاتة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بتكلفة إجمالية تصل لـ380 مليون جنيه.

وأضافت النائبة في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن المشروع عبارة عن مشاركة بين الدولة والأهالي، حيث تبرع المهندس سيد حسن (والد النائبة) بالأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها، فيما تولت وزارة الإسكان تحمل تكلفة التنفيذ، من خلال قرض البنك الدولى والذى يشمل توصيل الصرف الصحى لـ155 قرية بمحافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع يخدم أكثر من 600 ألف مواطن يعيشون في هذه القرى، ويشمل شبكات صرف صحي ومحطات رفع وخطوط طرد.

وأكدت أنه تم إسناد أعمال التنفيذ لشركات المقاولات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا من تاريخ عملية الإسناد.