شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع سير العمل بمنظومة النظافة ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق أنه في اطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، تأكيدا منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة

تابعت مساء امس سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة ومتابعة خطوط سير المعدات ،ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة تحت اشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة أحمد عيسى، ورؤساء الاحياء حى شمال أشرف داود، حى جنوب وليد فاروق ونوابهم ورؤساء اقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.