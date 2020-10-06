شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق أبوحماد القرين، وأصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة، وسحب رخص القيادة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور واحترام القانون.