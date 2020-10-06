شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العريان ضيف لميس الحديدي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، في حلقة مميزة من برنامجها «كلمة أخيرة»، على فضائية «ON»، الليلة.

ويتحدث العريان في حواره الذي أجراه عبر سكايب من بريطانيا، عن عدد من الملفات الهامة، ويجيب على عدد من الأسئلة المهمة وكيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟ ومتى يتعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا ؟، وهل يؤثر إصابة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفيروس «كوفيد 19» على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ .

ويتطرق «العريان» إلى إدارة مصر لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ويوجه نصائح هامة للمستثمرين .

والدكتور محمد العريان، خبير اقتصادي عالمي، ويشغل الآن منصب رئيس كلية كوينز بجامعة «كمبريدج» البريطانية، والمستشار الاقتصادي لكبرى الشركات الصناعية والمالية حول العالم .

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الاعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعه على شاشة «ON».

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