شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأعمدة الكهربائية ورصف طريق المحاور / جمال عبد الناصر في ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكملت شركات المقاولات العاملة في رصف وتعبيد وإنارة طريق «المحاور/ جمال عبدالناصر»، أمام حى إسكان الشباب في الحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر تحديد الطريق برصفه وتوزيع اماكن زرع الأعمدة الكهربائية، كما شرعت في إزالة الأتربة تمهيدا لعمل بلدورات أمام تقاطع العمارات السكنية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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