شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في ياوندي يبحث مع وزير الأشغال الكاميروني التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى مدحت كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، بوزير الأشغال العامة الكاميروني Emmanuel Nganou Djoumessi، حيث أعرب السفير عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون المُشترك بين البلديّن في كافة القطاعات، كما بحث الفرص الاستثمارية والصناعية في مجال مشروعات البنية الأساسية في الكاميرون، وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد للشركات المصرية بتعزيز تعاونها مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.

من جانبه، أشاد الوزير الكاميروني بالنشاط الملحوظ لمختلف الشركات المصرية المتواجدة في الكاميرون، خاصةً في مجال البنية التحتية والإنشاءات ومشروعات الطرق والكباري ومد خطوط الكهرباء للمناطق الريفية، معرباً عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات المصرية الكبيرة ذات السمعة المتميزة للسوق الكاميروني خلال الفترة المقبلة.