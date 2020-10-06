شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تحتفل بانتصارات أكتوبر: ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، احتفال الجامعة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في قاعة المؤتمرات بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات بالجامعة.

و قدم فريق الكورال والموسيقى بكلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية، العديد من الفقرات والأغاني والموسيقى الوطنية في هذه الذكرى الخالدة، كما ألقى طلاب قصائد شعر في حب الوطن.

ورحبت عميد كلية التربية النوعية بالحضور، وقدمت التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيدة، وقالت إنه تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الإحتفال، مشيرة إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذا لخطة إدارة الجامعة.

وقدم دسوقي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم، وما فيه الخير للشعب العظيم، ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه واتخاذ الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه قدوة ومثالا يحتذى به.

وأضاف رئيس الجامعة أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد، وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وأكد «دسوقي» على الحضور الإطلاع ومتابعة الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة ونشر الوعي والتنوير.

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وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بالإلتزام بالإجراءات الصحية، وتنفيذ التدابيرالوقائية والتزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزامًا وتنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ