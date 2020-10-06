شكرا لقرائتكم خبر عن السويس تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد.. والمحافظ يوجه بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورعبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حسام توفيق، مساعد مدير الأمن، ومحمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس مكلفًا مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس بتوفير الكمامات يوميًا على الطلبة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، بالإضافة إلى توفير المطهرات وأدوات النظافة على أن يكون لكل مدرسة عامل نظافة على الأقل، وأيضًا توفير غرفة عزل بكل مدرسة وكاشف حراري، والتاكيد على مسؤولي المدارس باستمرار أعمال تعقيم وتطهير المدارس.

وشدد «صقر» على توعية الطلبة بالإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي، مُكلفًا مديرية الصحة والتأمين الصحي بتدريب 3 عاملين بكل مدرسة على دورات صحية عن الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد وتجهيز غرفة عزل في حالة ظهور أي حالات مرضية ايجابية لحين حضور الطاقم الطبي للنقل للمستشفى.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وجمع القمامة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي إشغالات أو تعديات، كذلك الاهتمام بنظافة دورات المياه وتعقيمها بصفة مستمرة.

وكلف «صقر» قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل بمراجعة وصيانة كابلات وعلب وأكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ على الطلاب.

وأكد المحافظ على الشركة القابضة بصيانة غرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي على مستوى محيط وداخل المدارس، مؤكدًا على مديرية الصحة والتأمين الصحي الاستعداد في حالة ظهور أي حالات إيجابية بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ على هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع التربية والتعليم بسرعة إنجاز المدارس والمباني التعليمية التي يتم صيانتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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وأكد «صقر» على القيادات الامنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس على مستوى الأحياء الخمس، وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع كلا من مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء والدكتورأحمد البرعي مديرعام الصحة والدكتوراحمد المليجي مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة السويس، ومديري الطب الوقائي، ومستشفى التأمين الصحي، ومديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم.