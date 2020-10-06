شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعقد لقاء مفتوح مع شباب المحافظات حول انتصارات أكتوبر المجيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سوف تنظم غدًا لقاءً حواريًا مفتوحًا مع الشباب بعنوان «حرب أكتوبر تضحيات أبطال ومصدر فخر للأجيال»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، غدًا الأربعاء، في الثانية مساء عبر الفيديو كونفرانس.

وتعقد فعاليات اللقاء الحواري المفتوح لشباب مصر بجميع المحافظات، بعنوان «حرب أكتوبر تضحيات أبطال ومصدر فخر للأجيال» مع الخبير العسكري اللواء أركان حرب سمير فرج، أحد أبطال القوات المسلحة.

ووفقا للبيان، سيتم فتح اليات الحوار للحديث حول انتصارات أكتوبر والبطولات التي سطرها جنودنا البواسل في ملحمة وطنية تدرس في كل أنحاء العالم. والتعرف على أسرار وخفايا لم تذكر في حرب أكتوبر، دروس مستفادة منها وغيرها الكثير نحن على موعد مع معرفتها. سيتم تطبيق خاصية البث المباشر على المنصات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

للمشاركة في اللقاء من خلال الرابط:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/3411153758?pwd=Z3A0bEpoTEhEczRYSk1jckpXam9EQT09

Meeting ID: 341 115 3758

Passcode: 6101973

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لتأكيد الحضور الدخول إلى المجموعة التالية:

https://chat.whatsapp.com/DwbtKBXPKz7LpMu70HPpLe