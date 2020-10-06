شكرا لقرائتكم خبر عن «جدارية» بطول 5 أمتار في احتفالات جمعية مصر الجديدة بأعياد أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، حزمة من الفعاليات الثقافية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر والتي تنطلق من منصاتها التنويرية والإبداعية، وهي مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، امين عام الجمعية- حرص الجمعية على تنظيم حزمة من الفعاليات التي تؤكد على قدرة المصريين على التغلب على الصعاب وبراعتهم في تحويل أي هزيمة إلى انتصار وإبراز الدور الهام للقوات المسلحة في تحقيق آمال وتطلعات المصريين في الماضي وعقب ثورة يونيو 2013.

من جانبه، أوضح بهجت شاكر مدير عام جمعية مصر الجديدة أن أولى هذه الفعاليات انطلقت من مكتبة مصر الجديدة صباح اليوم الثلاثاء بتنظيم معرض للكتب التي تناولت كافة محاور حرب أكتوبر من الإعداد للمعركة وخطة الخداع الاستراتيجي وبراعة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة في معركة العبور، والذي يستمر طوال شهر اكتوبر.

وأوضح أنه يستطيع لرواد المكتبة استعارة الكتب للتعرف على المزيد من حرب العزة والكرامة، بالااضافة إلى تصميم جدارية بطول 5 امتار من القماش يعبر الاطفال والنشء من خلال رسومهم عن فخرهم بالجيش المصرى الذي يسطر كل يوم ملاحم بطولية، والدور البطولى التي تلعبه قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق حيث أثبتت أنها الحصن المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائما للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غال ونفيس.