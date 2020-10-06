شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انتصارات أكتوبر.. تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى لتطوير مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، احتفالاتها بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973. افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس محمود فهمى نصار، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، والمهندس ناجى ابراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، بجانب هشام الخولي نائب المحافظ، وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والدكتور حسن راتب رئيس مجموعة سما العريش، ومجلس أمناء جامعة سيناء، وعدد من القيادات والمواطنين، بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العريش .

وأعلن المحافظ، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدينة العريش، شملت رفع كفاءة وتطوير عدد 5 ميادين، وهى السادات «ميدان الرفاعى بوسط مدينة العريش»، النصر، الشهداء «الساعة سابقًا»، بنك القاهرة، وشهداء الكتيبة 103 «الميناء سابقًا» بتكلفة بلغت 50 مليون جنيها.. حيث تم تطوير كل ميدان تطويرًا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة، وغرف تصريف مياه الأمطار، وصنابير الحريق، وأعمال الحماية اللازمة، وأعمال النوافير والنصب التذكارية، بجانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير مدينة العريش منحة رئاسية لأهالي مدينة العريش، بسبب الظروف التي مرت بها المدينة خلال السنوات الماضية، وتم وضعه ضمن مقترحات الخطة الجديدة لجهاز تعمير سيناء «منطقة تعمير شمال سيناء» باعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيها على عدة مراحل من اجمالى خطة المنطقة لتنفيذ عدة مشروعات في مختلف القطاعات لتغطية جميع مناطق المحافظة بالخدمات والمرافق اللازمة للمواطنين .

ومن جانبه أكد المهندس محمود فهمى نصار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش من 3 مراحل بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيها بهدف اظهار الوجه الحضارى لمدينة العريش، مشيرا إلى أن مشروع تطوير العريش، تم بناء على توجيهات الرئيس السيسى، باظهار الوجه الحضارى لها، والتيسير على أهلها، إلى جانب تخليد ذكرى كل من قام بواجبه وضحى من أجل الوطن، حيث أن المرحلة الأولى تضم تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة، بينها بتكلفة 50 مليون جنيها، وتشمل المرحلة الثانية تطوير المدخل الغربى للمدينة، وشارع الفاتح بتكلفة 60 مليون جنيها تتضمن التطوير الكامل للمدخل الغربى للمدينة، حتى نادى عثماثون بطول 11 كيلو مترا، على أن يشمل شارع الفاتح 4 حارات لكل اتجاه ورفع كفاءته كاملا من أسفلت ورصف وتشجير وأرصفة وإنارة ليصبح الواجهة المشرفة للعريش، بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كورنيش العريش بطول 9 كيومترات من الحديقة الدولية وحتى مبنى المحافظة القديم ويشمل التطوير انشاء كورنيش كامل وممشى سياحى وأعمال انارة كامل وأماكن انتظار وأماكن أخرى للخدمات ليكون متنفسا طبيعيا ومزارا سياحيا لأهالى سيناء والزائرين بتكلفة تقديرية مبدئية 40 مليون جنيها

وحول الميادين التي تم تطويرها وتنميتها، قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن ميدان السادات «الرفاعى سابقًا» يحمل اسم الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور، ويعتبر من أهم الميادين في مدينة العريش لوقوعه وسطها، حيث يوجد مسجد الرفاعي، والموقف القديم، ومنطقة الأسواق والمحال التجارية الكبرى والفنادق والمدارس، وعدد من المنشآت الحكومية الهامة، ويعتبر أنه المتنفس الرئيسى لأهالى المدينة والمترددين عليها، ويشتمل الميدان على نافورة ثلاثية ونصب تذكارى للرئيس أنور السادات.. إلى جانب تطوير الميدان بالكامل بجميع الأعمال من أرصفة وبلدورات وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجير وغرف صرف الأمطار، وإنارة كاملة للميدان ومحيطه، وموقف خاص بالميدان ومنافذ لبيع الوجبات السريعة، ورصف كامل للطرق المؤدية إليه والمرتبطة به لخدمة 100 ألف نسمة، بتكاليف وصلت إلى 9 ملايين جنيها .

ويعد ميدان النصر ثانى أكبر ميادين مدينة العريش، ويقع بمحيط مسجد النصر بالعريش، ويتوسط شارع 23 يوليو، وتقاطعه مع شارع الجيش، وشارع الساحة، ويحتوى على أعرق مسجد بالمدينة وهو مسجد النصر، وقد تم إزالة الميدان القديم بالكامل وتعديل الاتجاهات وتطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع المحيطة والميدان، حيث اشتمل تطوير الميدان على جميع الأعمال من أرصفة وبلدورات، وأماكن لذوى الاحتياجات الخاصة، وأشجار النخيل، وغرف تصريف مياه الأمطار والإنارة الكاملة للميدان، ومحيطه والشوارع المؤدية، وانشاء نافورة ونصب تذكارى ولوحة جدارية لتخليد ذكرى النصر العظيم واحياء التراث السيناوى، ويعد الميدان متنفسا للمواطنين ويخدم 40 ألف نسمة لوقوعه في منطقة مكتظة بالسكان، وعدد من المنشات الهامة، ومحطة وقود ومسجد كبير ودار مناسبات ومنطقة تجارية وسوق رئيسى، وذلك بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين جنيها .

كما يعد ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة «الميناء سابقًا» ثالث أكبر ميادين العريش، ويعد من الميادين الهامة بالعريش، فهو يربط بين المدخل الرئيسى لديوان عام المحافظة وميناء العريش البحرى، بجانب وقوع عدد من المنشآت الأمنية والحكومية والأهلية في محيطه، ويتكون من ميدان رئيسى بوسطه شعار المحافظة ولوحة جداريه كبيرة لشهداء الكتيبة 103 صاعقة «معركة البرث» الذين ضحوا بحياتهم في معركة الشرف والكرامة، وأرصفة وبلدورات وأشجار، علاوة على الإنارة الكاملة للميدان ومحيطه، وبخدم نحو 40 ألف نسمة من المواطنين المترددين على المحافظة وميناء العريش والمصالح الحكومية بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيها .

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ويقع ميدان الشهداء «الساعة سابقًا» في مدخل مدينة العريش وهو ملتقى عدة شوارع رئيسية وبمحيطه عدد من المنشات والبنوك والكافيهات والمطاعم، ويشتمل على ساعة كاملة على شكل مثلث بثلاث اتجاهات، ونافورة.. علاوة على تطوير الميدان بالكامل بجميع الأعمال من أرصفة وبردورات وأماكن لذوى الاحتياجات الخاصة والتشجير وصرف الأمطار والإنارة الكاملة للميدان ومحيطه، ويخدم 30 ألف نسمة.. حيث يقع في منطقة مكتظة بالسكان والمنشآت الخدمية الهامة، وبلغت تكلفته 8.5 ملايين جنيها .

كما يعد ميدان بنك القاهرة، من الميادين التي تعتبر متنفسا للمواطنين، ويشتمل على نافورة على هيئة شلال مياه يعطى أضواء براقة ليلا، وتم تطوير الميدان بالكامل بجميع الأعمال ليكون متنفسا للمواطنين، ويخدم 20 ألف نسمة لأهمية المنطقة التي يقع بها الميدان، وبتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيها .