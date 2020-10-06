برلماني يحذر مواطني السويس من المال السياسي والفاسدين بـ«انتخابات النواب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر النائب عبدالحميد كمال، بيان سياسي، صباح الثلاثاء، وُزع على المواطنين بمحافظة السويس، يحذر من محاولة بعض الفاسدين من إفساد المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب بالسويس.

وأضاف النائب «أولاً للأسف يطل المال السياسي بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المترشحين للانتخابات بمجلس النواب (2020) بحثًا عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة».

وتابع: «دون خبرة في العمل العام أو السياسي ومبادئه وتقاليده جهلاء بمفاهيم العلوم السياسية العلمية والأخلاقية والقانونية متصورين بالفهلوة هي الحل، من خلال أساليب التضليل والنفاق والكذب، مستخدمين خرباء النفوس وأنصاف الرجال المأجورين دون مبادئ بحثًا عن المصالح الشخصية والانتهازية، يهددون السلم والأمن الاجتماعي، وضاربين العملية السياسية والاجتماعية للوطن بالكثير من الاضرار على مستقبله».

وأضاف «ثانيًا: للأسف يطل مع هؤلاء الفاسدين لصوص أموال العلاج على نفقة الدولة وسارقي أدوية المرضى من الفقراء والغلابة وقوت الشعب دون حمرة خجل يريدون بالعودة للوطن للوراء متصورين أن السوايسة بلا ذاكرة وطنية».

وأضاف «ثالثًا: أن تلك الزمرة الفاسدة (المال السياسي + سارقي قوة الغلابة) ومساعديهم من حملة المباخر أصبحوا مكشوفين أمام شعب السويس الواعي وتناسوا حساب الله !!؟».

وأختتم النائب «وأخيرًا نقول أن إرادة شعب السويس قوية وذاكرته الخصبة ومواقفه الوطنية ضد الفساد والتي أسقطت رموز فساد الحزب الوطني والمتاجرين بالدين والمال السياسي».

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وتابع النائب «أبناء السويس الشرفاء أعاهدكم بالثبات على المبادئ، وأخيرًا ستظل السويس في قلبي مش في جيبي، متسلحين بالوعي والقانون وإرادة الله دفاعًا عن بلدنا. عاش شعب السويس النبيل والبطل وتحيا مصر».

برلماني يحذر مواطني السويس من المال السياسي والفاسدين بانتخابات النواب