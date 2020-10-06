شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث شكاوى المواطنين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عن تنظيم لقاء جماهيري (اليوم المفتوح)، غدًا الأربعاء، بمبنى الحمام الأوليمبي بمنطقة العوامية في تمام الساعة الحادية عشرة، وذلك للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

وأضاف «الشريف»، أنه يتم عقد اللقاء من أجل التواصل مباشرة مع المواطنين، تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والتفاعل المباشر لحل مشاكل المواطنين.