شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» يوفر 13 فرصة عمل بتمويل 3 مليون و290 ألف جنيه خلال شهر في الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال خالد العرفي، رئيس مدينة الباجور، إن برنامج «مشروعك» قام بتوفير 13 فرصة عمل لشباب الخريجين بدائرة المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، بقروض 3 مليون 290 ألف جنيه، لتنفيذ 13 مشروعًا متنوعًا بدائرة المركز بالتنسيق مع البنوك المصرية. ويقدم «مشروعك» تسهيل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين والشباب في تنفيذ مشروعاتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,781

تعافي 97,398

وفيات 5,990

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